Хоккеисты хабаровского "Амура" на своем льду нанесли поражение минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась победой хозяев со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу на 51-й минуте забросил Вячеслав Литовченко.
Голкипер "Амура" Юха Метсола отразил 33 броска по своим воротам и записал на свой счет пятый "сухой" матч в сезоне. Следующий матч "Амур" 14 января проведет дома против "Динамо" из Риги. Минчане в этот же день сыграют на выезде с пекинским "Куньлунем". Р-Спорт
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