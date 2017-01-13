Шайба Литовченко принесла "Амуру" победу над минским "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты хабаровского "Амура" на своем льду нанесли поражение минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась победой хозяев со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу на 51-й минуте забросил Вячеслав Литовченко.

Голкипер "Амура" Юха Метсола отразил 33 броска по своим воротам и записал на свой счет пятый "сухой" матч в сезоне. Следующий матч "Амур" 14 января проведет дома против "Динамо" из Риги. Минчане в этот же день сыграют на выезде с пекинским "Куньлунем". Р-Спорт