Хабаровский "СКА-Нефтяник" победил ульяновскую "Волгу" в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча группы I, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 15:5 в пользу "СКА-Нефтяника". В составе победителей покер сделал Кристофер Фагерстрём.
У проигравших четыре гола забил Владислав Кузнецов. "СКА-Нефтяник" следующий матч проведет 9 февраля в гостях с московским "Динамо". "Волга" в этот же день примет красноярский "Енисей". Р-Спорт
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