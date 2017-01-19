"СКА-Нефтяник" разгромил "Волгу" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Хабаровский "СКА-Нефтяник" победил ульяновскую "Волгу" в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча группы I, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 15:5 в пользу "СКА-Нефтяника". В составе победителей покер сделал Кристофер Фагерстрём.

У проигравших четыре гола забил Владислав Кузнецов. "СКА-Нефтяник" следующий матч проведет 9 февраля в гостях с московским "Динамо". "Волга" в этот же день примет красноярский "Енисей". Р-Спорт