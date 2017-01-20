Хоккеисты "Адмирала" из Владивостока на выезде одержали победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу "Адмирала".
Дубль в составе победителей сделал Роберт Саболич (18-я и 60-я минуты). Голкипер гостей Игорь Бобков отразил 27 бросков по своим воротам и сыграл пятый "сухой" матч в сезоне. В следующей встрече "Адмирал" 24 января примет хорватский "Медвешчак", в этот же день "Амур" дома сыграет со словацким "Слованом". Р-Спорт
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