Дубль Роберта Саболича принёс "Адмиралу" победу над "Амуром" в матче КХЛ

Хоккеисты "Адмирала" из Владивостока на выезде одержали победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу "Адмирала".

Дубль в составе победителей сделал Роберт Саболич (18-я и 60-я минуты). Голкипер гостей Игорь Бобков отразил 27 бросков по своим воротам и сыграл пятый "сухой" матч в сезоне. В следующей встрече "Адмирал" 24 января примет хорватский "Медвешчак", в этот же день "Амур" дома сыграет со словацким "Слованом". Р-Спорт