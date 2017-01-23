Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл красноярский "Енисей" в матче за Суперкубок России по хоккею с мячом. Воскресная игра, прошедшая на стадионе "Республиканский" в Сыктывкаре, завершилась победой "СКА-Нефтяника" со счетом 5:3.
В составе победителей голы забили Артем Бондаренко (21-я и 37-я минуты), Александр Ким (29), Юрий Шардаков (32) и Павел Рязанцев (73). У "Енисея" отличились Алмаз Миргазов (10), Иван Шевцов (14) и Вячеслав Вдовенко (31). Суперкубок России по хоккею с мячом разыгрывался в пятый раз.
Ранее дважды обладателем трофея становилось московское "Динамо", еще по разу побеждали "Енисей" и "СКА-Нефтяник". Хабаровчане завоевали первый Суперкубок в 2015 году, выиграв на своем льду у "Енисея" со счетом 4:3. Р-Спорт
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