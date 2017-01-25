Хоккеисты "Слована" одержали 7-ю победу подряд в "регулярке" КХЛ, обыграв "Амур"

Хоккеисты хабаровского "Амура" проиграли братиславскому "Словану" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая во вторник в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Джефф Таффе (7-я минута) и Лукаш Вопелка (43).

У "Амура" отличился Олег Ли (50). В следующем матче "Амур" 26 января примет загребский "Медвешчак", а "Слован", продливший свою серию побед до 7 игр, в тот же день на выезде встретится с "Куньлунем" (Пекин). Р-Спорт