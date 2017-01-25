Хоккеисты хабаровского "Амура" проиграли братиславскому "Словану" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая во вторник в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Джефф Таффе (7-я минута) и Лукаш Вопелка (43).
У "Амура" отличился Олег Ли (50). В следующем матче "Амур" 26 января примет загребский "Медвешчак", а "Слован", продливший свою серию побед до 7 игр, в тот же день на выезде встретится с "Куньлунем" (Пекин). Р-Спорт
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