Хоккеисты хабаровского "Амура" обыграли "Медвешчак" из Загреба в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).
Шайбами в составе победителей отметились Ян Коларж (на 2-й минуте), Игорь Руденков (37), Никита Камалов (49) и Вячеслав Литовченко (59). У "Медвешчака" забивали Самсон Махбод (21) и Майк Глумак (42). "Амур" в следующем матче 31 января сыграет на выезде с омским "Авангардом". "Медвешчак" 28 января встретится в гостях с пекинским "Куньлунем". Р-Спорт
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