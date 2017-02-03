Хоккеисты "Амура" обыграли новокузнецкий "Металлург" в матче "регулярки" КХЛ

Хоккеисты хабаровского "Амура" обыграли новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в четверг в Новокузнецке, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу "Амура", в составе которого отличился Кирилл Капустин (42-я минута).

Вратарь хабаровчан Юха Метсола провел седьмой "сухой" матч в сезоне. "Амур", одержавший третью победу подряд, 4 февраля на выезде встретится с новосибирской "Сибирью", а "Металлург" в тот же день примет пекинский "Куньлунь". Р-Спорт