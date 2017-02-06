"Сибирь" на своем льду уступила хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).
У победителей шайбы забросили Илья Горохов (6-я минута), Олег Ли (15) и Виталий Атюшов (59), у хозяев отличился Константин Окулов (2). "Амур" одержал четвертую победу подряд и прервал пятиматчевую выигрышную серию "Сибири". Матч против хабаровчан стал для новосибирского клуба последним домашним в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.
В следующей встрече "Сибирь" сыграет на выезде с астанинским "Барысом" 14 февраля, а "Амур" в тот же день встретится в Москве со столичным "Динамо". Р-Спорт.
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