"Сибирь" на своем льду уступила хабаровскому "Амуру" в матче чемпионата КХЛ

"Сибирь" на своем льду уступила хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).

У победителей шайбы забросили Илья Горохов (6-я минута), Олег Ли (15) и Виталий Атюшов (59), у хозяев отличился Константин Окулов (2). "Амур" одержал четвертую победу подряд и прервал пятиматчевую выигрышную серию "Сибири". Матч против хабаровчан стал для новосибирского клуба последним домашним в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

В следующей встрече "Сибирь" сыграет на выезде с астанинским "Барысом" 14 февраля, а "Амур" в тот же день встретится в Москве со столичным "Динамо". Р-Спорт.