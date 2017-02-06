Сборная России упустила победу над Швецией в финале ЧМ по хоккею с мячом

Сборная России проиграла команде Швеции в финале проходившего в этой стране чемпионата мира по хоккею с мячом. Встреча, прошедшая в воскресенье в Сандвикене, завершилась со счетом 4:3 в пользу шведов.

Россияне после первой половины встречи выигрывали со счетом 3:1. Точными бросками отметились Янис Бефус (20-я минута), Евгений Иванушкин (41) и Алмаз Миргазов (42). За шведов отличились Даниэль Моссберг (23), Кристоффер Эдлунд (61), Эрик Петтерссон (84) и Адам Гильям (90+1).

Таким образом, сборная Швеции стала чемпионом мира в 12-й раз в истории и впервые с 2012 года, когда в финале также была обыграна российская команда. Сборная России является 10-кратным чемпионом мира и 24-кратным с учетом успехов сборной СССР. В 2018 году чемпионат мира пройдет в Хабаровске. lenta.ru