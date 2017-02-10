«СКА-Нефтяник» разгромил столичное «Динамо»

После тайм-аута, связанного с проведением чемпионата мира, возобновились матчи внутреннего первенства. «СКА-Нефтяник» в Москве встречался с многократными чемпионами страны динамовцами и победили – 13:5. Это самая крупная победа хабаровчан за всю многолетнюю историю встреч с «бело-голубыми».

До этого армейцы вообще ни разу не побеждали динамовцев с крупным счётом. Максимум, чего прежде удавалось добиться армейцам - это победы с разницей в четыре мяча – 5:1 в далёком сезоне-1980/81. До перерыва хозяева, которые, в отличие от прошлых лет, заметно уступают хабаровчанам в классе, постарались дать бой армейцам. Первый тайм завершился победой гостей – 6:4. По два мяча у нашей команды забили Артём Бондаренко и Павел Рязанцев, также отличились Денис Корев и Александр Антипов.

Однако во второй половине встречи подопечные Михаила Юрьева сделали буквально развалили оборонительные порядки соперников. Трижды хозяев огорчил Максим Ишкельдин, дважды – Кристофер Фагерстрём. Не ушёл после перерыва без гола и Павел Рязанцев, отметившийся в итоге хет-триком. А ещё один мяч забил Кирилл Петровский.

Так уже в десятый раз в нынешнем чемпионате (пятый матч подряд) армейцы забивают за матч 10 и более мячей. «СКА-Нефтяник» теперь имеет в своём активе 9 очков и возглавляет турнирную таблицу. 11 февраля армейцев ждет матч в Казани с динамовцами. ИА «Хабаровский край сегодня