Всероссийский турнир памяти Василия Ощепкова соберёт в Хабаровске сильнейших дзюдоистов России

Соревнования пройдут в универсальном спортивном комплексе стадиона имени Ленина в воскресенье 12 февраля Турнир, посвященный памяти основателя дзюдо в России Василия Ощепкова, пройдет в Хабаровске в четвертый раз. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Правительства Хабаровского края.

Традиционно его участниками станут сильнейшие спортсмены со всей России. Ожидается, что на Дальний Восток приедут представители 20 субъектов Российской Федерации. Почётным гостем турнира станет руководитель департамента развития спорта федерации дзюдо России Анатолий Ларюков. К слову, медали турнира представляют собой произведение искусства. Так победитель получит награду из серебра с глубокой позолотой, а обладатель второго места приз из 230 граммов чистого серебра.

Также призеры получат памятные статуэтки, кубки и призовые до 100 тысяч рублей. Награды будут разыграны в семи весовых категориях. Церемония открытия турнира состоится в воскресенье, 12 февраля, в 14 часов. После нее в универсальном спортивном комплексе стадиона имени Ленина пройдут полуфинальные и финальные схватки.

Напомним, что в сентябре 2016 года в Хабаровске впервые прошел чемпионат России по дзюдо.