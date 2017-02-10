С 11 по 12 февраля в 12.00 на стадионе «Юность» в Хабаровске пройдёт открытое первенство города по конькобежному спорту

В стартах примут участие спортсмены четырех возрастных групп – 1999-2001 г.р., 2001-2003 г.р., 2003-2005 г.р., 2005-2007 г.р., которые будут состязаться в спринтерском многоборье. Участники будут соревноваться на дистанциях: 100 м, 300 м - мальчики и девочки детского возраста; 500 м и 1000 м - юноши и девушки младшего, среднего и старшего возраста.

Состязания по конькобежному спорту проводятся в городе регулярно с целью популяризации и развития конькобежного спорта, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов. Организатором выступает управление по физической культуре и спорту, муниципальное учреждение «Хабаровск Спортивный», Хабаровская краевая федерация конькобежного спорта.

Победители и призеры соревнований будут награждены медалями и грамотами управления по физической культуре и спорту. Приглашаются все любители этого спорта поболеть за чемпионов, вход свободный.