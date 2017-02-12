Свою четвёртую победу подряд на втором этапе одержали хоккеисты «СКА-Нефтяника». В Казани дальневосточники одолели местных динамовцев – 8:5. «СКА-Нефтяник» уже с первых минут встречи заявил о своих серьезных намерениях, ведя к исходу четвёртой минуты – 3:0. Кстати, все три мяча в сетку ворот казанцев провел Павел Рязанцев.
Правда, такой поворот событий динамовцев не смутил и они сумели сократить разрыв в счёте до минимума. Впрочем, вскоре Артём Бондаренко в четвертый раз огорчил соперника. А на перерыв клубы ушли при результате 6:3 в пользу армейцев. Отличились Александр Ким и всё тот же Бондаренко. Но хозяева не думали сдаваться и забили два гола подряд. К счастью для «СКА-Нефтяника», на этом лимит на голы у казанцев был исчерпан. Зато армейцам удалось вновь убежать в отрыв.
Седьмой мяч в ворота «Динамо» вновь провел Артём Бондаренко, отметившийся хет-триком. А окончательно вопрос о победителе снял гол Павла Рязанцева. В активе армейцев теперь 12 очков и они возглавляют турнирную таблицу. Ближайшие матчи хабаровчане проведут дома. 16 февраля они сыграют с московскими динамовцами, а 19-го – примут их казанских одноклубников. ИА «Хабаровский край сегодня»
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