Зрелищные соревнования по фрирайду пройдут на перевале Медвежий в Хабаровском крае

Экстремальные соревнования по фрирайду - самой сложной дисциплине в горнолыжном спорте - пройдут на перевале Медвежий 25 февраля. В Хабаровском крае фрирайд только начинает развиваться.

Впервые в прошлом году спортивное сообщество «Komsomolsk Freeride Team» организовало открытые соревнования, в которых приняли участие более 20 спортсменов со всего Хабаровского края. Склон перевала Медвежий идеально подходит для экстремальных спусков. Перед соревнованиями он будет обследован специалистами МЧС.

Отряд ведомства также будет дежурить на склоне в течение всего соревновательного дня. «Место для мероприятия выбрано также и для удобства зрителей. Они увидят спуск спортсменов от старта до самого финиша, - рассказал руководитель спортивной команды «Komsomolsk Freeride Team» Виктор Решетников.

- Принять участие мы предлагаем только подготовленным горнолыжникам и сноубордистам. Зрителем же может стать каждый». До места проведения соревнований будет организован проезд на микроавтобусах и снегоходах от посёлка Горный Солнечного района. ИА «Хабаровский край сегодня»