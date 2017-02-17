"СКА-Нефтяник" из Хабаровска разгромил московское "Динамо" в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом. Матч группы I, прошедший в четверг Хабаровске, завершился победой хозяев льда со счетом 13:1.
Четыре гола забил Артем Бондаренко, хет-трик оформил Кирилл Петровский. "СКА-Нефтяник" одержал пять побед в пяти матчах второго этапа и возглавляет таблицу группы с 15 очками. В следующем туре хабаровчане 19 февраля сыграют дома с казанским "Динамо". Столичное "Динамо", уступившее во всех пяти матчах, в этот же день встретится на выезде с иркутским клубом "Байкал-Энергия". Р-Спорт
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