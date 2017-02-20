«СКА-Нефтяник» установил новый рекорд побед в чемпионате

Встреча с казанскими динамовцами стала заключительной домашней игрой «СКА-Нефтяника» в регулярном чемпионате. Хабаровчане оказались верны своей традиции в очередной, уже в 12-й раз по ходу сезона одержав победу с двузначным счётом 11:3.

По традиции армейцы в этом матче вновь обновили некоторые из клубных достижений. Так, хабаровчане установили новый рекорд по количеству побед, одержанных в рамках одного чемпионата - 24. Также был обновлен и рекорд по количеству побед с двузначным счетом. Форвард Артём Бондаренко, забивший в ворота казанцев четыре мяча, побил свой личный рекорд результативности, показанный им в сезоне-2009/10. Тогда, выступая за «Енисей», Артём провёл за чемпионат 54 мяча. Теперь на счету главного бомбардира армейцев 55 голов.

До окончания регулярного первенства «СКА-Нефтяник» проведет еще два матча на выезде. 23 февраля армейцы сыграют в Архангельске с «Водником», а 26-го - в Ульяновске с «Волгой». По итогам этих матчей окончательно определится, с какой позиции и с каким соперником нашим хоккеистам предстоит стартовать в четвертьфинальной серии, первые матчи которой будут сыграны в Хабаровске 9 и 10 марта. todaykhv.ru