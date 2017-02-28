Александр Аристов и Полна Лысенко стали победителями соревнований Соревнования проходили в Петропавловске-Камчатском 25 и 26 февраля. Медали разыгрывались в трех дисциплинах: кумите, ката и тамэшивари. Хабаровчане стали обладателями наград в каждой из них. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Правительства Хабаровского края.
Среди мужчин в весовой категории до 70 кг в финале встретились хабаровчане Кирилл Псарев и Александр Аристов. В итоге победа досталась Александру. Еще один хабаровский финал прошел в женской части соревнований в весовой категории до 65 кг. Победу в этом весе одержала Полина Лысенко, Галина Кафарова стала обладательницей «серебра».
Также отметим, что Полина Лысенко стала серебряным призером в дисциплине тамэшивари. В дисциплине ката хабаровчане стали обладателями двух золотых медалей. Среди мужчин победу одержал Захар Артихович, а среди женщин не было равных Анастасии Коваленко.
Также в рамках Кубка страны на камчатском турнире прошёл открытый чемпионат Федерации киокусинкай России среди ветеранов. Хабаровский край на них представлял Сергей Шохов. В решающем поединке весовой категории до 80 кг он уступил представителю Камчатского края Денису Леончикову.
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