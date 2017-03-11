"СКА-Нефтяник" победил "Сибсельмаш" и во втором матче 1/4 финала ЧР по бенди

Хабаровский "СКА-Нефтяник" победил новосибирский "Сибсельмаш" во втором матче 1/4 финала чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча, прошедшая в пятницу в Хабаровске, завершилась со счетом 10:6 в пользу хозяев льда.

В составе "СКА-Нефтяника" покер оформил Артем Бондаренко (5-я, 39-я, 66-я и 75-я минуты), дубль на счету Павла Рязанцева (45, 76), по разу отличились Александр Ким (20), Юрий Шардаков (21), Максим Ишкельдин (34), Александр Антипов (40). У "Сибсельмаша" голы забили Сергей Ган (17), Рауан Исалиев (49, 64), Евгений Леонов (68), Алексей Доровских (70) и Евгений Маврин (88). Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "СКА-Нефтяника". Третий матч состоится 14 марта в Новосибирске. Р-Спорт