Хабаровский "СКА-Нефтяник" победил новосибирский "Сибсельмаш" в третьем матче 1/4 финала чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая во вторник в Новосибирске, завершилась победой "СКА-Нефтяника" со счетом 10:5.
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу хабаровской команды, которая вышла в полуфинал турнира. Соперник "СКА-Нефтяника" станет известен позже. Финальный этап чемпионата России пройдет в Хабаровске с 23 по 26 марта. 23 и 24 марта состоятся полуфинальные матчи, 25 марта – игра за третье место, 26 марта – финал. Р-Спорт
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