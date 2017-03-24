"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" и вышел в финал чемпионата России по бенди

Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл красноярский "Енисей" в матче полуфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом и пробился в финал турнира.

Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дублем отметился Юрий Шардаков (6-я и 43-я минуты), гости ответили голом Вячеслава Вдовенко (27).

В финале чемпионата России "СКА-Нефтяник" сыграет с победителем встречи между архангельским "Водником" и иркутским "Байкалом-Энергией", которая пройдет 24 марта в Хабаровске, а проигравший в этом противостоянии сыграет за бронзовые медали с "Енисеем". Матч за третье место пройдет в субботу, 25 марта, а финал чемпионата России состоится в воскресенье, 26 марта. Р-Спорт