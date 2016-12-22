Кабинет министров Японии одобрил бюджет страны на новый финансовый год (с 1 апреля 2017 года), и в нем заложено $29 млрд (3,5 млрд иен) на сотрудничество с Россией, передает агентство Kyodo. В целом этот бюджет является рекордным по общей сумме — 97,45 трлн иен, или $832 млрд, что на $6,2 млрд превышает бюджет нынешнего года.
Предполагается, что в начале 2017 года проект финансового документа рассмотрит и утвердит парламент Японии. Рекордной по объему средств в новом бюджете стала статья на социальные расходы 32,47 тлрн иен ($277,5 млрд). При том, что Япония уже на протяжении семи лет планомерно снижает размер своего государственного долга, в следующем финансовом году треть поступлений в доходную часть бюджета запланирована от выпуска государственных облигаций.
План экономического сотрудничества Японии с Россией по восьми направлениям был предложен главой японского правительства Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в мае 2016 года. Как ранее писали «Известия», после визита российского лидера в Токио японская сторона констатировала «взлет отношений» между двумя странами. izvestia.ru
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