Мексиканский авиаперевозчик приостановил эксплуатацию Sukhoi Superjet

Мексиканская авиакомпания Interjet приостановила полеты авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 российского производства для проверки узлов. Об этом говорится в уведомлении перевозчика. Поводом послужило решение Росавиации приостановить эксплуатацию нескольких лайнеров этого типа из-за выявленного дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора.

Авиакомпания, в чьем парке насчитывается 22 SSJ-100, отменила 25 рейсов, которые должны были перевезти почти 700 пассажиров, отмечает «Интерфакс». В то же время в Interjet заверили, что Sukhoi Superjet 100 обладают высоким уровнем безопасности. Ранее в компании заявили, что приостановка эксплуатации российских лайнеров не связана с крушением Ту-154 Минобороны РФ в Сочи.

О том, что Росавиация распорядилась проверить стабилизаторы самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за выявленного дефекта при эксплуатации лайнера, стало известно 23 декабря. Разработчик Superjet — холдинг «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — подтвердил наличие проблемы, но подчеркнул, что она не может создать небезопасных ситуаций при эксплуатации. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Самолет способен перевозить от 75 до 95 пассажиров. lenta.ru