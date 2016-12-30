США вышлют 35 российских дипломатов

США в четверг, 29 декабря, приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный американский чиновник назвал это «ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России». Чиновник, выступая на условиях анонимности, сообщил агентству, что у российских дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты. Доступ к двум учреждениям, которые, как утверждается, использовались для сбора разведывательной информации, будет закрыт всем российским должностным лицам начиная с полудня (20:00 мск) пятницы, 30 декабря.

Что это за объекты, пока не уточняется. Кроме того, в четверг президент США Барак Обама ввел санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы. Среди организаций, попавших под санкции, — ФСБ и ГРУ Генштаба Вооруженных сил России. В санкционный список также попали шесть физических лиц. Ранее Госдеп заявлял о неприемлемом отношении к американским дипломатам в России.

Ведомство обеспокоено тем, как в течение последних двух лет на территории РФ обращались с сотрудниками дипломатических и консульских миссий США. «В частности, случаи преследования нашего дипломатического персонала в Москве и слежка за ним сотрудниками службы безопасности и дорожной полиции значительно участились», — заявляла 3 октября официальный представитель Госдепа Элизабет Трюдо. В ответ в МИД России заявили, что за последние два с половиной года заметно участились вербовочные подходы спецслужб США к российским дипломатическим работникам, причем американцы не гнушаются самых неприглядных методов давления вплоть до угроз здоровью членов семей. lenta.ru