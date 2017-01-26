В Китае назвали домыслами сведения о размещении ракет у границ России

Китайские Вооруженные силы в последнее время не размещали на северо-востоке страны межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 («Дунфэн-41»). Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос ТАСС.

«Это всего лишь домыслы пользователей интернета, догадки, не соответствующие действительности», — отметила дипломат.

В комментарии китайского Минобороны на ту же тему, который поступил в распоряжение РИА Новости, появившиеся сообщения о ракетах называют спекуляциями.

РИА Новости также отмечают, что на брифинге в среду, 25 января, представитель МИД Китая отметила «очень позитивный, прямолинейный и конструктивный» комментарий российской стороны, который, по ее словам, характеризует высокий уровень доверия между странами.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит угрозы в размещении КНР баллистических ракет у границ РФ. lenta.ru