Китайские Вооруженные силы в последнее время не размещали на северо-востоке страны межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 («Дунфэн-41»). Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос ТАСС.
«Это всего лишь домыслы пользователей интернета, догадки, не соответствующие действительности», — отметила дипломат.
В комментарии китайского Минобороны на ту же тему, который поступил в распоряжение РИА Новости, появившиеся сообщения о ракетах называют спекуляциями.
РИА Новости также отмечают, что на брифинге в среду, 25 января, представитель МИД Китая отметила «очень позитивный, прямолинейный и конструктивный» комментарий российской стороны, который, по ее словам, характеризует высокий уровень доверия между странами.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит угрозы в размещении КНР баллистических ракет у границ РФ. lenta.ru
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