Россиянам запретили оставлять детей младше семи лет в машине без присмотра

Запрет оставлять детей до семи лет одних в машине внесен правительством России в правила дорожного движения (ПДД). Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 июня, опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, несовершеннолетних детей постарше тоже нельзя просить присматривать за младшими в автомобиле. В том же постановлении в новой редакции излагается пункт 22.9 ПДД, где указывается, что перевозка детей до 12 лет в машинах допустима только с использованием специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. В частности, в описание внесена распространенная система ISOFIX.

Также в документе по-новому изложены положения раздела приложений к ПДД — с требованиями к линиям, стрелам, надписям и другим обозначениям на проезжей части. lenta.ru