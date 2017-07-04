Запрет оставлять детей до семи лет одних в машине внесен правительством России в правила дорожного движения (ПДД). Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 июня, опубликовано на сайте кабмина.
Согласно документу, несовершеннолетних детей постарше тоже нельзя просить присматривать за младшими в автомобиле. В том же постановлении в новой редакции излагается пункт 22.9 ПДД, где указывается, что перевозка детей до 12 лет в машинах допустима только с использованием специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. В частности, в описание внесена распространенная система ISOFIX.
Также в документе по-новому изложены положения раздела приложений к ПДД — с требованиями к линиям, стрелам, надписям и другим обозначениям на проезжей части. lenta.ru
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