Выпуск легковых автомобилей в РФ вырос на 20,7%

Производство легковых автомобилей в России в январе-июне 2017 г. выросло на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 647 тыс. машин, сообщил в понедельник Росстат.

В июне текущего года выпуск легковых автомобилей увеличился на 16,9% по сравнению с июнем прошлого года. Производство растет вместе с продажами машин.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне сохранили двузначный рост. За полугодие продажи выросли на 6%.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2017 г. выросли на 15%, или на 18,405 штук, по сравнению с июнем 2016 г., и составили 141,084 тыс. автомобилей, сообщил ранее портал "Вести. Экономика" по данным комитета автопроизводителей АЕБ.

В 2017 г. в январе-июне было продано 718,529 тыс. автомобилей, что на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Все десять моделей лидеров продаж новых легковых автомобилей местного производства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что производство автомобилей и комплектующих в России может увеличиться в 2017 г. на 3%.

"Автомобильный рынок растет, в том числе благодаря поддержке государства. Но мы пока сохраняем изначально обозначенные в начале года прогнозы, поскольку здесь все равно есть определенная сезонность. Мы планируем выйти на 3%-й рост автомобильного производства до конца текущего года", - считает Мантуров.

Объем мер господдержки автопрома составит в 2017 г. 62,3 млрд руб. По данным Минпромторга, производство автомобилей в России сократилось в 2016 г. на 5,5% до 1,29 млн единиц, при этом производство легковых машин снизилось на 8,1% до 1,1 млн единиц. vestifinance.ru