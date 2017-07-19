Назван город России с самым большим количеством машин с правым рулём

Самым "праворульным" городом в России стал Новосибирск. Таковы результаты исследования агентства "Автостат". Исследование проводилось специалистами в городах с населением свыше 1 миллиона человек на 1 января текущего 2017 года.

Каждый третий автомобиль жителя Новосибирска - 34% - с правым рулем. Это почти 150 тысяч автомобилей.

На втором месте - Красноярск - 31%. Далее идет Омск, тут 18% машин - с правым рулем.

В первую десятку также вошли Челябинск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Воронеж, Волгоград. Москва - на 11 месте.

"На Урале – в Челябинске и Екатеринбурге – доля праворульных автомобилей не превышает 5%. По мере продвижения на запад страны этот показатель становится еще меньше. Так, сразу в 6 российских городах (Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Воронеж, Волгоград и Москва) доля правого руля находится в интервале 1 – 2%. А в Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге и Казани она и того ниже. Причем в столице Татарстана зафиксирован наименьший результат – 0,6%", - поясняет "Автостат".

В среднем по России доля машин с правым рулем составляет 8,3%. В основном оборудованные правым рулем автомобили попадают в Россию из Японии, главным образом - через Приморский край (ДФО). Поэтому, отмечают эксперты, чем ближе исследуемые города находятся к Дальнему Востоку, тем выше в них процент таких авто. ПРАЙМ