Прямое возмещение убытков по ОСАГО распространилось на массовые ДТП

В России с 25 сентября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие прямое возмещение убытков по дорожно-транспортным происшествиям с участием двух и более автомобилей. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте.

Новый порядок выплат будет применяться к ДТП, которые произошли после 25 сентября, передает ТАСС. Ранее прямое возмещение убытков было возможно только при столкновении двух машин, в остальных случаях потерпевшим нужно было обращаться к страховщику виновника аварии.

Прямое возмещение убытков означает, что потерпевший в ДТП обращается за выплатой по ОСАГО к своему страховщику, а не к страховщику виновника, а затем страховые компании рассчитываются между собой.

Прямое возмещение убытков возможно только при авариях, где вред причинен автомобилям и нет пострадавших. NEWSru.com