ГИБДД выпустило постановление, разрешающее перевозку детей старше семи лет без использования автокресел. В Госавтоинспекции по-прежнему рекомендуют использовать автокресла.
Однако в случаях, когда рост и вес ребенка не позволяют пользоваться креслом, использование ремней безопасности не будет считаться нарушением. Правило также распространяется на ситуации с перевозкой детей-инвалидов, больных детей в медучреждение или «попутным транспортом в удаленные районы сельской местности».
Для передних кресел перевозка в автомобиле лица, не достигшего 12-летнего возраста, возможна исключительно с применением автокресла.
3 июля правительство внесло изменения в ПДД, запрещающие оставлять детей до семи лет в машине без взрослых на время стоянки. Документ был опубликован на сайте кабинета министров. lenta.ru
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