В России изменился порядок предоставления льготных автокредитов

Правительство России утвердило новый порядок предоставления льготных кредитов для покупки автомобилей. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте кабмина во вторник, 11 июля.

Документ предусматривает субсидии для получения 10-процентной скидки при приобретении новой машины в кредит. Постановлением утверждены две льготные программы: «Семейный автомобиль» (для граждан с двумя и более детьми) и «Первый автомобиль» (для тех, кто покупает машину впервые).

По льготной ставке в текущем году планируется реализовать более 58 тысяч автомобилей. На субсидирование автокредитов на 2017 год из федерального бюджета выделено 3,75 миллиарда рублей.

Правительством также утверждены три программы для стимулирования приобретения коммерческой техники: «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело». Льгота по этим программам для граждан и организаций составит 12,5 процента от стоимости нового автомобиля.

Российские власти вынуждены стимулировать спрос на новые машины с помощью различных программ поддержки из-за падения авторынка в стране в течение нескольких последних лет. Так, в прошлом году в России было продано на 11 процентов меньше новых автомобилей по сравнению с 2015-м.

В 2015 и 2016 годах действовали программы утилизации и trade-in, а также льготного кредитования и автолизинга. Наиболее действенной мерой в прошлом году было льготное автокредитование: по этой программе за год реализовано более 320 тысяч машин. Государство субсидировало две трети ставки ЦБ. В рамках программы можно было купить новый автомобиль российской сборки (в том числе иномарки) стоимостью до 1,15 миллиона рублей. Никаких ограничений по категориям покупателей, как в новых программах, не устанавливалось. lenta.ru