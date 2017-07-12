Многодетные граждане и впервые приобретающие автомобиль могут получить скидку 10% от стоимости автомобиля, приобретаемого в кредит. Правительство РФ утвердило новый порядок льготного кредитования.
«В рамках новых программ автокредитования будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность («Первый автомобиль»)»,— говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
В документе уточняется, что по льготной ставке планируется реализовать около 59 тыс автомобилей.
Минпромторг на эти цели получит 3,75 млрд рублей в 2017 году. todaykhv.ru
Предыдущие новости
- В России изменился порядок предоставления льготных автокредитов - 11/07/2017 22:27
- Поставить машину на учёт в ГИБДД стало проще - 10/07/2017 05:47
- Детей старше семи лет разрешили перевозить без автокресел - 05/07/2017 03:38
- Госдума повышает штраф за непропуск пешеходов - 16/06/2017 04:34
- В ГИБДД уточнили, что такое агрессивная езда, за которую может грозить уголовная статья - 16/05/2016 04:46