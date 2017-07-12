Скидку на первый автомобиль в семье ввело правительство РФ

Многодетные граждане и впервые приобретающие автомобиль могут получить скидку 10% от стоимости автомобиля, приобретаемого в кредит. Правительство РФ утвердило новый порядок льготного кредитования.

«В рамках новых программ автокредитования будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность («Первый автомобиль»)»,— говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

В документе уточняется, что по льготной ставке планируется реализовать около 59 тыс автомобилей.

Минпромторг на эти цели получит 3,75 млрд рублей в 2017 году. todaykhv.ru