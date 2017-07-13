Российский авторынок с начала года покинули почти два десятка моделей

В первом полугодии 2017-го российский авторынок покинуло 18 моделей. При этом наибольшая часть моделей (11 моделей пяти различных производителей) ушла еще в первом квартале 2017 года. Такие данные приводят аналитики агентства "Автостат". Во втором квартале рынок РФ покинуло семь моделей шести марок.

В частности, компания Nissan завершила поставки внедорожников Patrol на российский рынок, объяснив это, в частности, низким спросом на модель. Хэтчбеки Volkswagen Golf тоже недавно исчезли с российского сайта компании, а дилерский запас уже почти на исходе. Прекращение поставок этой модели совпало с выходом обновленного VW Golf, который уже продается в Европе. Помимо этого, Volkswagen прекратил сборку на заводе в Калуге внедорожника Touareg. Освободившиеся мощности планируется загрузить сборкой моделей Audi.

Автоконцерн Fiat-Chrysler прекратил поставки в Россию последней из легковых моделей марки Fiat, представленных на российском рынке, и сконцентрировался на дистрибуции в РФ коммерческих машин.

Из-за новых требований по обязательному оснащению автомобилей системой "ЭРА-ГЛОНАСС" китайская компания Brilliance Motor приняла решение завершить продажи в России модели Brilliance Н230 (седан и хэтчбек).

В первом квартале компания Hyundai прекратила официальные продажи седана бизнес-класса Hyundai Genesis в России. Однако автомобиль выходит на рынок в модернизированном виде и под новым брендом. Компания Mitsubishi завершила продажи в России "заряженного" седана Lancer Evolution десятого поколения. В самом начале года с российского рынка ушли Audi A1 и электромобили Mitsubishi.

Но есть и те, кто возвращает модели на российский рынок. В частности, недавно было объявлено о "камбэке" Nissan Juke. Компания Honda рассматривает возможность возвращения в Россию седанов Accord и Civic, которые ранее были выведены с рынка. Mitsubishi намерена вернуть кроссовер ASX и в целом расширить модельную линейку на российском рынке. newsru.com