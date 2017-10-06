Водительские права оформят в МФЦ за две недели

Водители смогут получать права в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ). «14 октября вступит в силу приказ МВД, вносящий изменения в два административных регламента ведомства, согласно которым появится возможность сдать документы и получить оформленные подразделениями Госавтоинспекции российские национальные водительские удостоверения при их замене или утрате и международные водительские удостоверения через МФЦ»,— сказали в ГИБДД.

Максимальный срок предоставления госуслуги — 15 рабочих дней с учетом времени передачи водительских удостоверений в МФЦ.

Напомним, в планах министерства экономического развития - прием налоговых деклараций в многофункциональных центрах.

Госдума приняла закон, позволяющий оформлять загранпаспорта нового поколения через МФЦ. todaykhv.ru