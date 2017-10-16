ГИБДД разрешили останавливать автомобили в любом месте дороги

Сотрудникам ГИБДД разрешили останавливать водителей в любом месте дороге, изменения вступят в силу в пятницу, 20 октября. Новый административный регламент подготовило МВД РФ.

Новые правила позволяют дорожным инспекторам останавливать автомобили и мотоциклы в любом месте дороги - ранее это можно было сделать только на стационарных постах. Теперь документы надо будет передавать сотруднику без обложки и «удерживающих устройств» вроде железных цепочек, которыми некоторые водители пристегивают права, чтобы инспектор не забрал их. Сотрудникам Госавтоинспекции также разрешили проверять документы и у любого пассажира. Если водителя отправляют на медицинское освидетельствование, то при отрицательном результате полицейские будут обязаны вернуть его к машине.

Инспекторам также запретили хамить и грубить. «Не позволяется допускать любые виды высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений», - отмечается в документе.

Кроме того, участников ДТП с их согласия будут приглашать в группу разбора SMS-рассылкой. Такой способ уведомления о месте и времени рассмотрения дела поможет избежать накладок, связанных с рассылкой уведомлений.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому штраф для для непропутивших пешеходов водителей повысится до 2500 рублей. rg.ru