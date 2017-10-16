Водительские права начали выдавать по новым правилам

В России вступил в силу новый регламент проведения экзаменов на права и выдачи водительских удостоверений. Теперь для получения допуска к экзамену нужно пройти верификацию свидетельства об обучении в автошколе. Помимо этого ГИБДД будет проверять на подлинность и медсправки из других городов.

Изменения внесены в процедуру проверки навыков вождения. В частности, обязательным становится упражнение под названием «Скоростное маневрирование» (комбинированное задание с элементами «змейки», разгона, торможения и объезда препятствия) для мотоциклистов. Автомобилисты же на экзамене обязаны будут въехать в бокс задним ходом с первой попытки.

Также коррективы были внесены в процедуру оформления водительских документов. Теперь заменить утерянные права или оформить международные удостоверения можно за 15 дней через многофункциональные центры. todaykhv.ru