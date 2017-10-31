Электронные полисы ОСАГО оставляют автолюбителей без денег

Обманутые автолюбители зачастили с заявлениями в полицию в Хабаровском крае. Водители, пожелавшие оформить полис обязательного автострахования через интернет, попадаются на удочку мошенников, из-за чего остаются без денег.

- Ситуация действительно проблемная. В Хабаровске с заявлениями о мошенничестве при получении полисов ОСАГО обратились уже 15 человек. По всем обращениям сейчас проводятся проверки в отношении неустановленных лиц, - рассказал начальник отделения по раскрытию преступлений, совершенных путем мошенничества оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД Хабаровского края Артем Аноченко. – Все происходит следующим образом: автолюбители заходят в Яндекс-поиск, и через него начинают искать сайты компаний-страховщиков, например Росгосстрах или Ингосстрах, либо другой сайт по страхованию. И находят, и визуально сайт не вызывает никаких подозрений, однако на деле оказывается, что человек попал на так называемый «фишинговый» сайт, созданный мошенниками. Затем водители заполняют форму на получение электронного полиса обязательного автострахования, перечисляют денежные средства, либо сообщают данные своей карточки, а потом ждут, когда же им придет их полис. В итоге ни документа, ни денег у гражданина не остается.

«Фишинговые» сайты – явление не новое, но уже подзабытое мошенниками. Впервые о нем заговорили еще в 2005 году.

- 12 лет назад мошенники начали с подделки сайтов «Сбербанка» и дальше перешли на другие корпоративные сайты, - продолжает Артем Аноченко. – Фишинговые сайты нередко сбивают с толку посетителей. Визуально они выглядят точно так же, как и настоящий сайт серьезной компании. Такое же корпоративное оформление, те же номера телефонов техподдержки и «горячих линий», действуют все ссылки, что и на настоящем сайте. Единственное, что с «фишинговыми» сайтами не так, это их электронный адрес, в котором злоумышленники подменили одну или несколько букв. Например, заменили в названии сайта русскую «О» на английскую «О» и визуально этого никак не отличить. Гражданин заходит на «фишинговый» сайт, проводит оплату, а деньги естественно уходят на счета мошенников. В итоге, когда полис человеку не пришел, он звонит в службу «горячей линии» страховой компании, и выясняется, что человека «кинули» и ему надо обращаться в полицию.

Как отмечают в полиции, большой риск попасть на такую уловку тогда, когда пользователь, вбивая в поисковике название компании, переходит по предлагаемым поисковиком вариантам, вместо того, чтобы вручную вбить название компании или адрес сайта.

- Если вы сами введете название сайта, сами пропишите буквы и адрес сайта, то вы точно будете уверены, что попали на официальный сайт компании, а не на «фишинговый» сайт. А через поисковик может выдаваться сайт с заменой. Известны фишинговые сайты по продаже авиа и ж/д билетов. Такие заявления были в Хабаровске в 2015-2016 году, - отметил Артем Аноченко. todaykhv.ru