Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в Хабаровске

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля. Череду торжеств откроет крестный ход православной молодежи. Он начнется в 12.00 и проследует от Градо-Хабаровского собора Успения Божьей матери до Сквера Семьи, Любви и Верности. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Весь путь будет украшен яркими шарами с приглашением на праздник.

В 14.00 состоится торжественная презентация специально оформленной для молодоженов к 100-летию органов ЗАГС России кабины нового Колеса обозрения. В течение всего сезона молодожены, пришедшие в Сквер поклониться святым Петру и Февронии, смогут прокатиться в ней бесплатно. Пары, регистрирующие брак 8 июля 2017 года во всех 24 отделах ЗАГС Хабаровского края, получат памятные открытки и подарки.

В 15.00 возле скульптурной композиции святым Петру и Февронии пройдет торжественный прием Губернатором края супружеских пар, которые прожили более 25-ти лет в законном браке и достойно воспитали детей. Вячеслав Шпорт вручит им медали "За любовь и верность" и почетный знак Хабаровского края "Родительская Слава".

Завершится праздник выступлениями творческих коллективов, ярмаркой мастеров с проведением бесплатных мастер-классов. Также для желающих в парковой зоне установят специальные семейные фото-зоны.