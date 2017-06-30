Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации опубликовал результаты рейтинга эффективности региональных государственных закупок. По итогам 2016 года Хабаровский край занял в нем шестое место. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Эксперты пришли к выводу, что в регионе выполняется целый ряд условий, способствующих формированию прозрачной системы госзаказа.
Как пояснили в краевом комитете государственного заказа, во внимание принимались такие критерии, как конкурентность, эффективность планирования, экономность и т.д. Рейтинг представляет собой независимую оценку. Он был составлен на основе данных 85 субъектов РФ, актуальных на 8 мая 2017 года. Специалистам пришлось проанализировать закупки на 3,9 трлн рублей, из которых три четверти – региональные.
Напомним, что до этого Хабаровский край уже неоднократно становился одним из лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок. Высокие оценки экспертного сообщества регион получал пять лет подряд, начиная с 2012 года.
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