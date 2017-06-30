Яндекс.Деньги: Сколько дальневосточники тратят в соцсетях

Яндекс.Деньги изучили, сколько жители Дальнего Востока тратят в социальных сетях на премиум-статусы, подарки и другие платные опции. В исследовании учитывались платежи пользователей из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчатского и других городов Дальневосточного федерального округа.

За последние полгода пользователи в целом потратили на развлечения и общение в соцсетях на 15% больше, чем за такой же период годом ранее. Число платежей выросло почти на 50%. Дальневосточники расходуют деньги на таких сервисах, как «ВКонтакте», «Мой Мир», «Живой Журнал», «Одноклассники», «МирТесен», «Фотострана» и Vichatter.

В среднем за раз жители Дальнего Востока тратят в соцсетях 370 рублей. Годом ранее эта сумма была больше — 480 рублей. За полгода каждый пользователь совершает в среднем 4 платежа. Год назад их было меньше — 3. Таким образом, люди стали платить чаще, но расходуют меньшие суммы.

Дальневосточники оплачивают в соцсетях игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим «Невидимка» и возможность посмотреть посетителей своей страницы.

В исследовании учитывались платежи жителей ДФО за первую половину 2017 года и за такой же период годом ранее. Пользователи платили из электронных кошельков и с привязанных к ним банковских карт Яндекс.Денег.