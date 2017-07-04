42 предприятия бытового обслуживания Хабаровска оказывают услуги пенсионерам по сниженным ценам

Полный список парикмахерских, ателье, химчисток, предоставляющих пожилым гражданам льготы во втором полугодии 2017 года, размещен на сайте администрации города в разделе управления торговли, питания и бытового обслуживания. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На страничке указаны адреса и телефоны парикмахерских, химчисток и ателье, а также цены на их услуги. Так, в 32 парикмахерских Хабаровска стоимость женской стрижки варьируется от 200 до 400 рублей, а мужской – от 100 до 350 рублей. В некоторых салонах ветеранам и участникам Великой Отечественной войны предоставляется скидка в размере 50 процентов от действующего прейскуранта.

В парикмахерской ИП Бельниченко Е.Н. (ул. Владивостокская, 24) стрижка для этой льготной категории хабаровчан обойдется в 50 рублей, ИП Ланец А.А. (ул. Волочаевская, 9а) обслуживает ветеранов войны по заявкам на дому, а также в салоне бесплатно. С 50-процентной скидкой пенсионеров и ветеранов постригут также в парикмахерских «Татьяна» (ул. Клубная, 23).

В перечне, помимо парикмахерских, четыре ателье по пошиву и ремонту одежды; химчистка «Каспер», предлагающая свои услуги по трем адресам, и пять точек по ремонту обуви. В городском управлении торговли, питания и бытового обслуживания советуют информацию о льготах и времени обслуживания уточнять по телефонам учреждений, а также напоминают, что при получении услуги нужно предъявить необходимый документ – паспорт или соответствующие удостоверения.

Перечень предприятий бытового обслуживания, оказывающих услуги пожилым гражданам со скидкой на второе полугодие 2017 года, размещен на официальном сайте администрации города по адресу: https://www.khabarovskadm.ru/service/index.php?ELEMENT_ID=741389