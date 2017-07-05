За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало сто сорок два лесных пожара

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 13 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 142 очага: 97 в Республике Саха (Якутия), 29 в Хабаровском крае, 14 в Амурской области, 1в Камчатском крае и 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 26,7 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) –16,4 тыс. га и Хабаровский край – 9,3 тыс. га.

На тушении возгораний работали 1264 человека, 157 единиц техники и 6 воздушных судов.

К утру вторника ликвидировано 16 пожаров. Продолжают действовать ещё 126, а именно: 85 в Республике Саха (Якутия), 26 в Хабаровском крае, 13 в Амурской области, 1 в Камчатском крае и 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1334 лесных пожара на площади 498,2 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 245,1 тыс. га, Хабаровский край – 85,4 тыс. га, ЕАО - 54,8 тыс. га и Амурскую область – 47,1 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1030 лесных пожаров, но на значительно большей площади – более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.