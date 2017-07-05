«Хабуправтодор» из-за жары ограничил движение большегрузов

Управление автомобильных дорог Хабаровского края из-за наступивших высоких температур сегодня, 5 июля, запретило выезд грузовых автомобилей на асфальтобетонные дороги в дневное время.

Как рассказал заместитель директора «Хабуправтодора» Григорий Мотовников, ограничение будет действовать с 9.00 до 21.00 в дни, когда по прогнозу синоптиков дневные температуры воздуха будут превышать отметку +32 градуса по Цельсию.

- На грунтовые дороги это ограничение не распространяется, - подчеркнул Григорий Мотовников. - Запрет на пользование дорогами большегрузным транспортом связан со снижением несущей способности магистралей, при высоких температурах асфальт плавится и тяжёлые фуры за короткое время приводят дороги в негодность. Я рекомендую водителям грузовиков и владельцам транспортных компаний принять во внимание прогноз метеорологов. todaykhv.ru