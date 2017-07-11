За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало двести пятнадцать лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 12 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 215 очагов: 120 в Республике Саха (Якутия), 53 в Хабаровском крае, 40 в Амурской области, 1 в Сахалинской области и 1 в Камчатском крае. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 44,1 тыс. га. Основная её часть пришлась на Амурскую область - 38,8 тыс. га.

На тушении возгораний работали 1463 человека, 168 единиц техники и 10 воздушных судов.

К утру вторника ликвидировано 16 пожаров. Продолжают действовать ещё 199, а именно: 120 в Республике Саха (Якутия), 43 в Хабаровском крае, в том числе 2 пожара на землях ООПТ, 34 в Амурской области, 1 в Сахалинской области и 1 в Камчатском крае.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1522 лесных пожара на площади 825,2 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 372,8 тыс. га, Амурскую область – 172,3 тыс. га и Хабаровский край – 157 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1062 лесных пожара на площади более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.