Разработаны критерии освоения «дальневосточного гектара»

Разработаны требования к освоению «дальневосточного гектара», сообщает Минвостокразвития. «Разработаны четыре критерия. Для оценки освоения «дальневосточного гектара» будет использоваться любой из них.

Предполагается, что эти критерии будут указаны в специальной декларации, которую будут заполнять граждане через три года после получения земельного участка. При подаче отчетных документов граждане будут отмечать в соответствии с какими критериями или в какой части проект по освоению земли был реализован», - уточнил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Критерии, предложенные министерством:

наличие объекта капитального или незавершенного (не менее 50%) строительства на участке;

наличие признаков хозяйственной деятельности (обработано не менее 50% участка);

вложение средств в освоение земли (более 50 тыс рублей за 5 лет);

наличие доходов от осуществления деятельности на земельном участке за 5 лет (более 30 тыс рублей).

По первому критерию пользователь «дальневосточного гектара» должен будет предоставить декларацию об объекте недвижимости, свидетельство о регистрации права на объект имущества.

Для отчета о наличии хозяйственной деятельности потребуется справка от региональных властей или местного самоуправления с приложением фотоматериалов или фотоматериалы, заверенные властями. При использовании земли под выпас скота нужно будет предоставить выписку из журнала регистрации сельскохозяйственных животных. При ведении лесного хозяйства нужно будет составить отчет об использовании лесов, описать охрану и защиту лесов и рассказать о мерах по их восстановлению.

При вложении средств в освоение земли пользователь в качестве подтверждения предоставляет налоговую декларацию с указанием расходов, в том числе уплаченных налогов от деятельности на «дальневосточном гектаре».

По четвертому критерию пользователь земельного участка должен предоставить декларацию с указанием доходов от использования полученной земли. «Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством.

Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы», - ранее заявлял министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. todaykhv.ru