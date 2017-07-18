К реализации на Дальнем Востоке заявлено 637 проектов с общим объемом инвестиций 2 110 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба администрации президента РФ.
«Мы прекрасно понимаем, что эти проекты еще надо превратить в построенные предприятия, но эта работа тоже ведется. На сегодняшний день сдано 35 новых предприятий. До конца года таковых предприятий будет 85», – уточнил Юрий Трутнев.
Как рассказал главе государства вице-премьер, «объем уже проинвестированных частных средств в экономику Дальнего Востока превысит 115 млрд, будет создано 5,5 тыс рабочих мест».
«Мультипликатор у нас текущий – 10. То есть на один бюджетный рубль мы привлекаем 10 рублей частных инвестиций. Предприятия самых разных сфер: это промышленность, сельское хозяйство, логистика, транспорт», – подчеркнул Юрий Трутнев. По его словам, отдельное внимание уделяется высокотехнологичным проектам.
«Их сегодня в структуре общего объема инвестиций – 19%. Понимаем, что это немного. Создаем вместе с Фондом развития Дальнего Востока, «РОСНАНО» и «Российской венчурной компанией» фонд по привлечению и разработке новых технологий на Дальнем Востоке», – прокомментировал вице-премьер. Он также отметил, что в настоящее время для опережающего развития Дальнего Востока сформирована нормативно-правовая база.
«Сегодня принято 15 федеральных законов в целях развития Дальнего Востока. Это законы о создании территорий опережающего развития, свободного порта, тарифы, упрощенный визовый режим, «квоты под киль», целый ряд других законов, 67 постановлений Правительства», – подчеркнул Юрий Трутнев, добавив, что работа по законотворческой деятельности продолжается.
Напомним, для Дальнего Востока разрабатываются и внедряются такие новые уникальные механизмы как ТОР, Свободный порт, целевая государственная инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, выдача «дальневосточного гектара» и другие. За каждым из этих механизмов стоит свое законодательное решение. ИА «Хабаровский край сегодня»
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