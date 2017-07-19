План основных мероприятий города Хабаровска на 20 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 20 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

20 июля

Мэрия. Заседание антинаркотической комиссии по вопросам: «О результатах деятельности УМВД России по г. Хабаровску по противодействию незаконному обороту наркотиков в городе по итогам первого полугодия и проведении межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017», «О результатах работы таможни по противодействию незаконным поставкам наркотиков в город», «Результаты мониторинга наркоситуации в Хабаровском крае за 2016 год». Малый зал №2 (цокольный этаж). 15.00. Информация по тел. 40-88-70. Мясоеденков Владимир Петрович.

Краснофлотский район. Заседание оргкомитета по подготовке к городской выставке цветов. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 10.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Информационно-игровая встреча по акции «Социальный автобус». Загородный оздоровительный лагерь «Океан», село Воронежское - 1. 10.30. Информация по тел. 79-07-44. Коваль Анна Анатольевна.

Центральный район. «Панорама трудовых дел» трудовых отрядов старшеклассников района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 11.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

Центральный район. Проведение муниципального жилищного контроля. Ул. Дикопольцева, 11. 11.00. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Железнодорожный район. Торжественное мероприятие – подведение итогов 2-й смены трудовых отрядов старшеклассников. В программе церемония награждения, творческие номера. Досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.