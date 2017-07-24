Госдума расширила возможности закона о «дальневосточном гектаре»

Государственная Дума Российской Федерации единогласно в третьем окончательном чтении приняла пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре». Документом расширены возможности применения бесплатных наделов земли. В ближайшее время закон будет передан в Совет Федерации. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Главные изменения касаются расширения территорий для предоставления бесплатных наделов. В частности, допускается предоставление гектаров, на которых расположены защитные леса отдельных категорий, частично снимается запрет на земли в границах охотничьих угодий и участков над недрами.

«Расширение территорий – главное решение принятого закона. Более 75 процентов земель были закрыты от предоставления «дальневосточных гектаров». Большую часть этих территорий занимают охотугодья. Уверен, что новые возможности получить «дальневосточный гектар» на открытых территориях привлекут больше новых жителей на Дальний Восток», – отметил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Одобрены изменения по корректировке границ выбранного «дальневосточного гектара». Теперь граждане вправе обратиться с заявлением и об изменении местоположения участка или повторном получении гектара.

Еще ряд изменений направлены на обеспечение доступа к компактным территориям получателей «дальневосточного гектара», где смежно расположено 20 и более земельных участков. Усовершенствован механизм подачи заявок на оформление земельных участков через многофункциональные центры на всей территории Российской Федерации.

Всего к третьему чтению Госдумы было внесено 65 поправок в закон о «дальневосточном гектаре».

Напомним, земли Хабаровского края пользуются повышенным спросом среди россиян. С начала действия закона о «дальневосточном гектаре» поступило 14926 заявлений. На сегодняшний день уже оформлено свыше шести тысяч договоров на безвозмездное пользование землей.