Граждане 18 государств смогут въехать в дальневосточные регионы, где действует режим Свободного порта, по электронным визам

Со вторника, 1 августа граждане 18 стран, в том числе, Японии, могут, не посещая российские консульские учреждения, прибыть по электронной визе в любой регион Дальнего Востока, где действует режим Свободного порта, напомнил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"Иностранные граждане 18 государств, включая Японию, Китай, Сингапур, смогут оформить визу через интернет. Не нужно посещать консульские учреждения, беспокоиться о прохождении собеседования. За четыре дня заполняется заявление на специализированном сайте МИД России, прикрепить фотографию и кликнуть на значок отправки документа. Ответ придет в течение трех дней", - сказал А.Галушка, которого цитирует пресс-служба министерства.

Как отметил министр, "по такой визе можно будет приехать в любой регион, на территории которого установлен режим Свободного порта". Вначале по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке: по электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт "Кневичи".

Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, был ранее определен правительством РФ. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

В Минвостокразвития напомнили, что для получения визы необходимо заполнить анкету на сайте МИД России. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов. "Интерфакс-Дальний Восток"