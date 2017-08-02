Отключение электричества в ДФО связано с системными ошибками в энергоструктуре

Вечером 1 августа несколько регионов Дальнего Востока оказались без электроснабжения, как минимум, свет пропал в домах жителей многих районов Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Кроме того, по данным компании «Интер РАО», прекратились поставки электричества в Китай.

Как сообщил сотрудник одной из силовых структур, это, «скорее всего, разгильдяйство и халатность энергетиков, которые игнорировали требования к безопасности своего хозяйства».

- В докладных записках и рекомендациях энергокомпании не один раз за последние 20 лет говорилось о необходимости создания резервных линий питания важнейших диспетчерских центров, но это оставалось без внимания, - отметил собеседник агентства. - Сейчас точно не установлено, что именно послужило причиной масштабной аварии, оставившей без света сотни тысяч дальневосточников, но я совершенно уверен, что произошедшее — результат системных ошибок.

Во время отключения электричества множество дальневосточников оказались в сложных ситуациях. Один из них, больной ДЦП подросток, был заперт один в лифте многоэтажного дома около трёх часов.

- Он даже спать лег в кабине, когда понял, что его скоро не вытащат, - говорит мать юноши Алёна Селина. - Ребенок в инвалидной коляске, в лифте, один. Мы звонили в «112», но там никто не брал трубку, мы могли только включиться в общий разговор людей, у которых были проблемы с отключением электричества. Аварийные бригады лифтёров ездили только по центру а к нам, на Кубяка, никто так и не приехал. Хорошо, что свет включили, мы ребёнка из лифта вытащили, накормили и он сейчас спит.

Как особо отметил сотрудник спецслужбы, в системе безопасности энергоснабжения Дальнего Востока до сих пор не устранена брешь, связанная с дублированием питания диспетчерских.

- Любой, кто разбирается в системе энергоснабжения, может выключить свет на Дальнем Востоке минимум на неделю, - отметил собеседник ИА «Хабаровский край сегодня».

Официальных комментариев по поводу масштабного ЧП от энергокомпании не поступило. Очевидно, что утром 2 августа к расследованию обстоятельств аварии подключатся специалисты Следственного комитета РФ. Отметим, что авария произошла накануне визита президента России Владимира Путина на Дальний Восток. Глава государства, предположительно, должен посетить новую низконапорную гидроэлектростанцию в Амурской области. todaykhv.ru