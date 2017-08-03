Штормовое предупреждение объявлено в Приморье в связи с ожидаемыми ливнями и подходом тайфуна Noru

Сильные дожди с грозами ожидаются в Приморье в ближайшие дни, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Примгидромета.

"В период 2-4 августа в крае ожидаются сильные дожди с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах сильные ливни с грозами и очень сильные дожди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти дни может выпасть декадная норма осадков, а в западных и центральных районах края - почти месячная норма. Дожди вызовут локальные паводки на реках Большая Уссурка, Малиновка и их притоках, а также местами на реках западных районов.

"В период с 8 по 10 августа возможен выход на Приморье мощного тайфуна Noru с сильными, местами очень сильными дождями при юго-восточном, восточном ветре 15-20 м/с, на побережье порывами 25-30 м/с, на мысах до 33-35 м/с (ураган)", - уточняется в сообщении.

Специалисты прогнозируют волны высотой до пяти метров в заливе Петра Великого и районе мыса Поворотный-Золотой.

Уровень воды в реках края может подняться до трех метров, возможны значительные затопления прилегающих к рекам территорий, перемыв автодорог, повреждение мостов, подтопление сельхозугодий.

Как сообщалось, власти Приморья в среду ввели в крае режим повышенной готовности в связи с приближением супертайфуна Noru. "Интерфакс-Дальний Восток"